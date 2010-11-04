Вартість житла у столиці за 10 місяців знизилася на 6,8%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за січень-жовтень 2010 року знизилася на 6,8% - до 2256 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, в жовтні вартість вторинного житла в Києві збільшилася на 0,8%. А за рік (з жовтня 2009 року) вартість житла знизилася на 6,6%.

За даними аналітиків порталу, в структурі пропозицій житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правом березі – 45%, на лівому березі – 36% і в центрі Києва – 19%.

Збільшення середніх цін на квартири в жовтні спостерігалося в Подільському (на 3,4%), Шевченківському (на 2,1%), Печерському (на 1,7%), Оболонському (на 1,3%) і Дніпровському (на 0,7%) районах. Зниження цін спостерігалося в Деснянському (на 1,8%), Голосіївському (на 1,2%), Солом’янському (на 0,4%), Святошинському (на 0,3%) і Дарницькому (на 0,1%) районах.

Найдешевші пропозиції з продажу квартир виставлені в Деснянському районі (в середньому 1455 дол. за 1 кв. м), найдорожчі пропозиції з продажу квартир у Печерському районі (в середньому 3773 дол. за 1 кв. м).

Аналітики також відзначили, що найбільша кількість квартир у Києві на вторинному ринку купівлі-продажу в жовтні пропонувалася в Дарницькому і Шевченківському районах (18% і 13% відповідно). У Печерському і Солом’янському – по 11%, у Дніпровському і Голосіївському – по 10%, в Святошинськом і Деснянському – по 7,5%. Найменша частка пропозицій спостерігалася в Оболонському і Подільському районах – по 6%. Найбільше збільшення кількості пропозицій квартир спостерігалося в Подільському (на 17,5%), Голосіївському (на 12%), Деснянському (на 8%), Печерському (на 7,3%) і Солом’янському (на 6,4%). У решті районів збільшення пропозиції становило від 1,6% до 4,3%.

Як повідомив керівник Інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість» Владимир ГЕРМАНОВ, частка квартир, вперше виставлених на продаж, у жовтні становила 17,5% від всього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозицій «нових» квартир у Києві на 4,4% нижче за середньозважену ціну вересня і становить 2140 дол./кв. м.

«Аналіз пропозиції з розділенням кімнат у цілому по місту показує, що в загальному обсягу однокімнатні квартири займають 25% (3584 квартири), 2-кімнатні – 33% (4902), 3-кімнатні – 34% (4948) і 4-кімнатні – 8% (1103). Збільшення рівня пропозиції столичної нерухомості спостерігалося на всі типи квартир, на 1-кімнатне житло – на 6%, на 2-кімнатне житло – на 6,5%, і на 3- і 4- кімнатне – на 5,2% і 5,7% відповідно», - додав експерт.

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 14537 квартир (без урахування п`ятикімнатних).