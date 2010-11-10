Цукор подорожчає на 8-10%

Цукор впродовж трьох місяців подорожчає на 8-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив на прес-конференції в Києві президент Української аграрної конфедерації, голова Ради підприємців при Кабміні Леонід КОЗАЧЕНКО.

«Ми не зберемо той урожай, який навесні планували, оскільки були жорсткі погодно-кліматичні умови – засуха, й збільшення посівів цукрового буряка, яке давало нам підстави робити попередні прогнози про збирання великих обсягів цукрового коріння та виробництво більшої кількості цукру, не виправдалося», – повідомив Л.КОЗАЧЕНКО.

За словами генерального директора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимира ЛАПИ, з початку року прогнози виробництва цукру становили 2-2,3 млн. тонн, зараз офіційний прогноз – 2 млн. тонн, але більшість експертів схиляються до того, що цього показника не буде досягнуто й Україна виробить 1,7-1,8 млн. тонн цукру.

На думку В.ЛАПИ, з урахуванням тієї квоти, яка є в України як зобов`язання перед Світовою організацією торгівлі (СОТ), – 260 тис. тонн цукру-сирцю за зниженою ставкою імпортного мита, це достатньо для задоволення внутрішніх потреб.

За словами Л.КОЗАЧЕНКА, Україна матиме ту кількість цукру, якої вимагає внутрішній ринок. «У нас не буде перехідних запасів і ми імпортуватимемо те, що передбачено квотою. Тобто ми не виходимо на перевиробництво. А якщо ми не виходимо на перевиробництво, то ми дуже швидко адаптуємо внутрішню ціну до світової, а вона має тенденцію невеликого зростання», – зазначив експерт.

На його думку, "якщо зкорелювати й подивитися перспективу світового ринку, то найближчі три місяці зростання (цін на цукор – УНІАН) може становити 8-10%".

"Але очевидно, через три місяці зростання буде більше", – додав Л.КОЗАЧЕНКО.

За словами гендиректора «Українського клубу аграрного бізнесу» Володимира ЛАПИ, ще один чинник, який впливає на ціну, це підвищення собівартості виробництва цукру. «Посушливі погодні умови призвели до зниження врожайності, й ті інвестиції, які вкладали бурякосійні господарства, не окупилися б при цінах на цукор нижче 6-6,5 грн. за кілограм. Відповідно, від цього показника відштовхуються виробники цукру й цукрового буряка, при цьому закладаючи певну маржу, щоб забезпечити мінімальний прибуток при виробництві», – пояснив експерт.

Він додав, що на мінімумі ціни на цукор на українському ринку становили 6,8 грн./кг, зараз вони на рівні приблизно 7,3 грн./кг у оптовій торгівлі. «Але ажіотажних настроїв не спостерігається. Динаміка є, але вона не різка й відповідає економічним процесам усередині країни й на світовому ринку», – підкреслив В.ЛАПА.