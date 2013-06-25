Завтра Уряд розгляне питання екології та захисту прав споживачів

Завтра в Києві відбудеться чергове засідання Уряду. Під час засідання заплановано проведення брифінгів за участю Міністра оборони Павла Лебедєва, Міністра юстиції Олександра Лавриновича, повідомляється на сайті КМУ.

Крім того, урядовці розглянуть низку законопроектів, проектів постанов і розпоряджені з різних питань.

До Порядку денного, зокрема, внесені законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення зовнішньої реклами на автомобільних дорогах загального користування, а також вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів"

(доповідач міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко) та низка постанов і розпоряджень.

ПРОЕКТИ ПОСТАНОВ:

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- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382 (щодо Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання) (доповідач - міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов);

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- “Про затвердження Положення про мережу випробувальних лабораторій з визначення вмісту генетично-модифікованих організмів у продукції” та “Про затвердження Положення про науково-методологічний центр з питань випробувань генетично-модифікованих організмів” (доповідач - міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк);

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- “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011р. № 1397 і 1398 (щодо припинення відповідно до законодавства діяльності територіальних органів у системі державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції)” (доповідач міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов);

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- Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризації підприємств з підземного видобутку залізної руди (доповідач - міністр промислової політики Михайло Короленко);

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- “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 і від 13 березня 2013 р. № 188 (щодо запровадження марок акцизного податку нового зразка) (доповідач міністр доходів і зборів Олександр Клименко).

ПРОЕКТИ РОЗПОРЯДЖЕНЬ:

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- Про виділення коштів для здійснення у 2013 році природоохоронних заходів (доповідач міністр екології та природних ресурсів

Олег Проскуряков);

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- Про віднесення цілісного майнового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України до сфери управління Міністерства освіти і науки (доповідач — міністр освіти і науки Дмитро Табачник);

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- Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (щодо надання дозволу Національному природному парку „Черемоський” Чернівецької області) (доповідач - міністр екології та природних ресурсів

Олег Проскуряков);

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- Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року (доповідач - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник).