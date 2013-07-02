Одеса. В Одесі сталося скидання каналізаційних стоків у районі пляжу Чорноморка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, за дорученням прокурора області В’ячеслава Трунова Одеською міжрайонною прокуратурою з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері проведено перевірку несанкціонованого скидання неочищених каналізаційних стоків у Чорне море в районі названого пляжу.

«Скидання сталося через зношеність каналізації і невчасне вжиття працівниками філіалу «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» заходів з ліквідації аварійної ситуації», - повідомили в прес-службі.

Для усунення виявлених порушень і недопущення їх у майбутньому міжрайонною прокуратурою керівникові ТОВ внесено подання з вимогою вжити заходів щодо модернізації вказаної каналізаційної мережі. Також це підприємство зобов`язали спільно з контролюючими органами досліджувати об`єкти містобудування для виявлення несанкціонованих користувачів.

У прес-службі уточнили, що скидання сталося наприкінці червня.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня на всіх пляжах Одеси заборонено купатися.

