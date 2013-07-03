Італійці поставлять для висадки на Хрещатику 200 каштанів Бріотті

Італійська компанія Vivai Sandro Bruschi, у якої було придбано каштани для висадки на Хрещатику, обіцяє замінити дерева, які не відповідають вимогам замовника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор фірми - перевізника каштанів (ПрП «Едмарліс» - УНІАН) Едуард Мартиненко на засіданні тимчасової контрольної комісії Київради з питання перевірки факту висадки на Хрещатику звичайних кінських каштанів замість червоних каштанів Бріотті у квітні 2013 року.

«Ми домовилися з керівництвом італійської компанії, у якої закуповувалися каштани, про те, що італійці замінять звичайні каштани на каштани марки Бріотті. Я одержав листа від Vivai Sandro Bruschi із запрошенням приїхати до Італії і особисто відібрати 200 дерев», - сказав Мартиненко.

За його словами, поїздка до Італії для відбору каштанів запланована на 19 липня. Також Мартинюк повідомив, що після відбору представники Vivai Sandro Bruschi приїдуть до Києва для роз`яснення причин поставки каштанів неправильного сорту.

Під час засідання комісії також підтвердилася інформація про те, що у перевізника каштанів не було можливості визначити сорт каштанів на етапі перевезення. Як повідомила присутня на засіданні дендролог Ботанічного саду ім. академіка Фоміна Зінаїда Бонюк, визначити сорт каштанів на ранній стадії розвитку дерева важко навіть експертам.

«Покупці не могли визначити сорт каштанів взимку, коли дерева були голими, і на них не було нічого, окрім бруньок», - сказала Бонюк.

Як повідомляв УНІАН, влада столиці минулого року вирішила замінити зелені насадження на Хрещатику. Було проведено відповідний тендер, і компанія-переможець, згідно з підписаною угодою, навесні ц.р. висадила на Хрещатику 200 каштанів, це мали бути каштани сорту «м’ясочервоні Бріотті».

Проте у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, які стійкі до мінуючої моли, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

21 травня радник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що відповідно до результатів експертизи науково-дослідної лабораторії Ботанічного саду імені Фоміна, з 289 висаджених каштанів лише два виявилися сорту «Бріотті».

Він додав, що каштани Бріотті коштують на третину дорожче, ніж звичайні білі каштани: один саджанець Бріотті - 430 євро, один саджанець білого каштана - 300 євро.

Прокуратура Києва встановила факти розтрати і привласнення бюджетних коштів на суму майже 1 млн грн. За інформацією відомства, наприкінці 2012 року КП з утримання зелених насаджень Шевченківського району уклало з ТОВ «Професійний садівник» договір на поставки саджанців каштанів Бріотті. Згідно з документами, з 289 саджанців, які планувалося висадити на головній вулиці столиці, 200 дерев було придбано за державні кошти на загальну суму майже 1 млн грн. Не перевіривши відповідність придбаних дерев сорту, визначеному у договорах, посадові особи КП перерахували на розрахункові рахунки приватного підприємства відзначену суму.

Відомості про скоєння кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

27 травня голова КМДА Олександр Попов доручив звільнити директора комунального управління з утримання зелених насаджень Шевченківського району Олександра Цимбалюка, який відповідав за придбання нових каштанів.

Депутати Київради створили тимчасову комісію з розслідування ситуації з каштанами.

4 червня на засіданні тимчасової комісії Київради щодо ситуації з каштанами стало відомо, що очікується приїзд до Києва представників італійської фірми Vivai Sandro Bruschi, у якої і купувалися дерева.

19 червня компанія Vivai Sandro Bruschi заявила, що всі дерева, придбані для висадки на Хрещатику, були відібрані представником з Києва.