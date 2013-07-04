У кримському курортному селі Морське ліквідовують наслідки селю

Сімферополь. У курортному селі Морське в районі Судака (Крим) ліквідовують наслідки селю.

Як повідомила прес-служба кримського управління ДСНС, 3 липня через сильні зливи річка Шелен вийшла з берегів, зійшов сель.

«Через багатоденні проливні дощі рівень води в місцевій річці Шелен дуже підвищився. На 0,3 га підтоплено садову ділянку. Після закінчення дощу рівень води спав до нуля», - йдеться в прес-релізі. Жертв немає.

Як передає кореспондент УНІАН, місцеві жителі пишуть у соціальних мережах, що жителі Морського з самого ранку очищають пляж, вигрібають сміття з моря, і, просуваючись вище по руслу річки розпилюють повалені дерева.

ДСНС також повідомляє, що в результаті зливи, що пройшла 3 липня, підтоплено приватні будинки в Кіровському (10 споруд), Бахчисарайському (4) і Первомайському (7) районах. Проводиться відкачування води.

В Українському гідрометцентрі також попереджають, що у зв’язку з продовженням дощів, протягом другої половини доби 4 липня та 5 липня на річках Криму очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, є загроза сходження селевих потоків.