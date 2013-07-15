Влада обговорить з підприємцями виконання Закону про захист прав споживачів

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації для обговорення проблем, які виникають у працівників торговельних мереж внаслідок розбіжностей у трактуванні окремих положень «Закону про захист прав споживачів», повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Мова, зокрема, йшла про ст. 15, якою регламентовано вимоги до інформації, що надається споживачеві про товар. Міністр пояснив, що Закон встановлює загальні вимоги до інформації, яка повинна доводитися до споживачів, щоб забезпечити їх право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію (адже це надає можливість її свідомого і компетентного вибору), а порядок та спосіб доведення встановлюються іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Якщо це стосується продуктів, то необхідно керуватися Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів». Якщо мова йде про непродовольчу групу товарів, то слід звернутися до діючих в Україні технічних регламентів, які містять необхідні вимоги. А якщо на якийсь вид продукції відсутні технічні регламенти, тоді при маркуванні продукції та доведенні інформації до споживачів необхідно керуватися вимогами відповідних законодавчих актів, правил торгівлі, нормативними документами (стандартами) в яких встановлені вимоги до маркування та інформування споживачів.

Міністр запропонував представникам ЄБА сформулювати конкретні проблеми з кожного пункту і провести зустріч за участю представників Мінекономрозвитку, контролюючих органів та бізнесових кіл, щоб найти шляхи вирішення цих питань.

«У зв`язку з тим, що ми плануємо прийняття Закону про внутрішню торгівлю, ми переглядаємо безліч документів, один з них стосується правил торгівлі непродовольчими товарами. Він зараз відпрацьовується. Тому давайте конкретні пропозиції і ми їх розглянемо. Моє завдання як Міністра зробити, щоб все було прозоро і зрозуміло. Якщо все чітко прописано, то можна вимагати неухильного дотримання», - сказав Ігор Прасолов, підбиваючи підсумки зустрічі.