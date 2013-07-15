Інспекція з прав споживачів оштрафувала нічний клуб на 31 тис грн

Інспекція з питань захисту прав споживачів в Одеській області провела планову перевірку нічного клубу в Одесі (пляж „Аркадія”) та встановила порушення вимог законодавства, повідомляється на сайті Держспоживінспекції.

Зокрема, відсутній платіжний термінал для здійснення розрахункових операцій. Крім того, прейскурант цін на алкогольні напої оформлений з порушеннями: не зазначено вартість за 100 мл. і пляшку.

Інспекція також призупинила реалізацію алкогольних напоїв іноземного виробництва та тютюнових виробів на суму 112,5 тис. грн, через відсутність документів, що засвідчують їх якість та безпеку, без зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, на пляшках погано нанесена дата розливу.

Встановлено захід стимулювання продажу тютюнових виробів: наявність "боксів" з цигарками, розташування яких зроблено у особливому порядку з певною відстанню між пачками, які обладнанні додатковим освітленням, яке у нічний час, коли працює клуб, звертає увагу споживачів. Візуально, необмежене коло споживачів, які придбають товари в нічному клубі, під час підходу до каси та під час перебування у черзі до каси, мають можливість бачити не весь асортимент тютюнових виробів, а лише цигарки розташовані у "боксах".

За виявлені порушення Інспекцією застосовані штрафні санкції згідно ст. 23 Закону України "Про захист прав споживачів" в сумі 31,7 тис. грн., згідно ст. 20 Закону України „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення”. Директор підприємства притягнутий до адміністративної відповідальності.