На Одещині "фантомний автосалон" зібрав з покупців 2 млн грн на неіснуючі автомобілі

Одеса. В Одеській області шахраї зібрали з громадян 2 млн грн на купівлю неіснуючих автомобілів. Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, у червні минулого року в місті Білгород-Дністровський Одеської області з`явився дивний автосалон, де не було машин, але торгівля ними йшла дуже жваво.

«Схема, за якою діяли шахраї, проста. Люди зверталися до працівників салону, замовляли машину потрібної моделі зі знижкою в 50% від реальної вартості, вносили гроші і чекали, коли їм привезуть довгоочікуване авто. Це повинно було б насторожити людей, але, мабуть, бажання заощадити, зіграло вирішальну роль. Коли довірливі люди, не дочекавшись обіцяного, вирішили повернути назад свої гроші, аферисти попросили трохи почекати. А, коли люди зрозуміли, що їх обдурили, звернулися в міліцію», - розповіли у відділі.

Встановлено понад 40 фактів шахрайських дій з боку 42-річної жінки та 26-річного чоловіка, які зібрали у громадян понад 2 млн грн.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського міського відділу, відповідно до ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство), відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство, встановлюється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів.