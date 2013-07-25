На Рівненщині чиновники незаконно вивели із земель заказника «Соколині гори» майже 10 га

У Рівненській області службові особи Державного управління охорони навколишнього природного середовища та управління Держземагенства самочинно змінили межі державного ландшафтного заказника місцевого значення «Соколині гори», який у листопаді цього року буде відзначати свій 30-літній ювілей.

В результаті незаконних дій чиновників, із земель природно-заповідного фонду виведено майже 10 га, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність та перебувають під охороною держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, відомості про кримінальне правопорушення внесено Рівненським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.364 Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю передано до органів внутрішніх справ.

Вирішується питання про повернення державі незаконно вибутих земель.

Довідка УНІАН. Ландшафтний заказник місцевого значення "Соколині гори" створений рішенням Рівненської обласної ради №343 від 22 листопада 1983 р. Займає 380 га 1-5 кварталів Жовтневого лісництва Соснівського держлісгоспу на лівому березі р.Случ на схід від смт.Соснове, 65 га схилів правого берега річки Случ біля с.Губків та 65 га схилів лівого берега річки Случ біля с.Маринин та Загальна площа заказника складає 510 га. Це мальовниче місце з виходами гранітних порід висотою окремих скель до 25 м, вкритих сосновими, грабовими, дубово-сосновими, дубово-грабовими лісами, різноманітною флорою.