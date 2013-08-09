На Прикарпатті за вимагання хабара лісника оштрафовано на 10 тис. грн

Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області за вимагання хабара лісника оштрафовано на 10 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, службову особу Коломийського лісового господарства (майстер лісу) засудили за вимагання та отримання хабара. До лісника звернувся 27-річний житель Снятинського району за допомогою в купівлі деревини. Зловмисник вимагав у покупця 3 тис. грн хабара. Під час отримання цих коштів лісника затримали правоохоронці.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження. Під час досудового розслідування лісник повністю визнав свою вину.

З огляду на це прокуратура району вирішила застосувати одну з новел Кримінального процесуального кодексу - укладення угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.

Розглянувши цю угоду, суд призначив ліснику покарання у вигляді 10 тис. грн штрафу.