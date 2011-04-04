На Житомирщині вилучено 500 кг вибухівки

Житомир. 4 квітня. УНІАН. На Житомирщині співробітники СБУ та міліції виявили та припинили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним придбанням, зберіганням і збутом вибухових речовин на території регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Житомирській області.

За словами співробітника прес-групи Ірини МАРТИНЮК, вилучено десять ящиків із вибуховою речовиною – димним порохом загальною масою 500 кг.

"До цієї групи входило двоє мешканців столиці та двоє жителів Коростишева Житомирщини. Постачав вибухівку (димний порох) один із киян - менеджер київського закритого акціонерного товариства, що продає товари для мисливства і рибальства. Коростишівці, у свою чергу, підшуковували надійних клієнтів серед суб’єктів підприємництва каменевидобувної галузі регіону, які використовували вибухову речовину для проведення незаконних вибухових робіт на нелегальних кар’єрах", - сказала І.МАРТИНЮК.

30 березня у Коростишеві співробітники СБУ затримали чотирьох осіб. Під час огляду приватного помешкання одного із зловмисників у підсобному приміщенні будинку і вилучили ящики із вибуховою речовиною, зазначила І.МАРТИНЮК.

Стосовно затриманих слідчими Управління СБУ в Житомирській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.