На Львівщині затримали росіянина, якого розшукувала поліція Санкт-Петербурга

Львів. 4 квітня. УНІАН. На Львівщині правоохоронці затримали 44-річного громадянина Російської Федерації, якого за підозрою у скоєнні низки важких злочинів розшукувала поліція Санкт-Петербурга.

Як інформує відділ зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, гучне затримання громадянина Російської Федерації відбулося у місті Трускавці. При ньому була чимала сума грошей - 37 тис. євро, тисяча російських рублів та 8 тис. 500 грн.

Як розповів УНІАН начальник ГУ МВС України у Львівській області Богдан Щур, співробітниками карного розшуку у результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів було затримано громадянина Російської Федерації, який підозрюються у вчиненні серії тяжких злочинів на території Росії наприкінці 90-х та початку 2000 років.

На даний час вирішується питання про його екстрадицію на територію Російської Федерації.