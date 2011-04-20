Київська міліція за 2 дні отримала 230 сигналів про замінування

Київ, 20 квітня. УНІАН. Київська міліція за останні два дні отримувала 230 телефонних дзвінків про замінування столичних об`єктів.

Про це повідомляє газета ”Сегодня” (№ 88 від 20 квітня 2011 року).

”За місяць у міліцію надійшло більше півсотні сигналів про ”бомби”, коли зазвичай надходить не більше десятка”, - повідомляє видання.

Психологи пов`язують збільшення кількості ”телефонних терористів” із весняними загостреннями у психічно хворих громадян, а також із терактом у мінському метро.

”Навесні й восени традиційні загострення у хворих людей. Крім того, події в Мінську, та й пошуки бомб у Києві (наприклад, на метро ”Університет”) наштовхують малолітніх хуліганів на думку, що можна так пожартувати. Але взагалі й люди стають більш підозрілими - раніше б на якийсь пакунок уваги не звернули”, - цитує газета слова психолога Олега ГРИЦЕНКА.

За інформацією газети, один хибний виклик піротехніків обходиться бюджету близько 20 тис. грн. У МНС не можуть проігнорувати сигнал про міну, навіть якщо зрозуміло, що це жарт. У міліції говорять, що знаходять майже 90% жартівників, які за свій жарт відповідно до законодавства можуть отримати до 5 років в`язниці. В основному дзвонять звичайні хулігани, психічно хворі й люди, які хочуть отримати вигоду. Наприклад, ”замінувати” школу, щоб не писати контрольну, або ж вокзал, щоб встигнути на поїзд.