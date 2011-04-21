У Донецькій області за вимагання затримані двоє співробітників міліції

Донецьк. 21 квітня, УНІАН. У Донецькій області за вимагання 16 тис. грн. затримані двоє співробітників міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі управління Служби безпеки України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, співробітники облуправління СБУ виявили і припинили протиправну діяльність двох співробітників Управління з боротьби з незаконним оборотом наркотиків Головного управління МВС України у Донецькій області. Ці працівники міліції вимагали 16 тис. грн. від місцевого жителя за не притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 307 (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Гроші вимагачі одержували з особливою обережністю у різних місцях - частину на одній із залізничних станцій області через підставну особу, іншу частину - в будинку потерпілого без попередньої домовленості.

«Під час отримання останніх 6 тис. грн. правопорушники були затримані у власному автомобілі співробітниками СБУ», - йдеться у повідомленні.

Стосовно зловмисників за матеріалами СБУ органами прокуратури порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 190 (шахрайство) і ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даним фактом ведеться слідство.