Пилипишина звинувачують у незаконному відчуженні майна

Київ. 22 квітня. УНІАН. Колишнього голову Шевченківської районної державної адміністрації Києва Віктора Пилипишина обвинувачують у незаконному відчуженні нерухомого майна. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Пилипишина звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень щодо незаконного відчуження нерухомого майна, у зв’язку з чим столичній громаді було нанесено збитків на суму 15 млн. грн.», - сказали у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба прокуратури Києва поінформувала, що 21 квітня В.Пилипишину було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу.

Зараз В.Пилипишин знаходиться у лікарні. За даними руху „Кияни передусім!”, біля палати В.Пилипишина та у дворі лікарні чергують правоохоронці.