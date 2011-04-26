Мітинг-реквієм та відкриття меморіалу «Алея слави учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»
09:00, 26 квітня 2011Кримінал
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За участю керівництва держави, керівництва Міністерства внутрішніх справ України, особового складу центрального апарату МВС, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також вдів загиблих та померлих чорнобильців.
Початок об 11.00.
Місце проведення - територія Міністерства внутрішніх справ України (вул. Богомольця, 10).
Акредитація за тел.: 256-17-92, 256-15-98, 254-75-50.
Вхід на територію проведення заходу до 10.45.
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