Мітинг-реквієм та відкриття меморіалу «Алея слави учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»

09:00, 26 квітня 2011
Кримінал
0 0

За участю керівництва держави, керівництва Міністерства внутрішніх справ України, особового складу центрального апарату МВС, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також вдів загиблих та померлих чорнобильців.

Початок об 11.00.

Місце проведення - територія Міністерства внутрішніх справ України (вул. Богомольця, 10).

Акредитація за тел.: 256-17-92, 256-15-98, 254-75-50.

Вхід на територію проведення заходу до 10.45.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter