Мітинг-реквієм та відкриття меморіалу «Алея слави учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»

За участю керівництва держави, керівництва Міністерства внутрішніх справ України, особового складу центрального апарату МВС, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також вдів загиблих та померлих чорнобильців. Початок об 11.00. Місце проведення - територія Міністерства внутрішніх справ України (вул. Богомольця, 10). Акредитація за тел.: 256-17-92, 256-15-98, 254-75-50. Вхід на територію проведення заходу до 10.45.

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