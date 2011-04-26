На Кіровоградщині викрили потужний конвертаційний центр

Кіровоград. 26 квітня. УНІАН. На Кіровоградщині співробітники податкової міліції викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який легалізовано близько 50 млн. грн.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Кіровоградській області.

До складу організованого кіровоградцями центру входило 10 підприємств, зареєстрованих у різних містах України. Через конвертаційний центр безготівкові кошти переводились у готівку реально діючим суб’єктам господарювання. За надання таких послуг організатори отримували гонорар у розмірі 3-8% від проконвертованої суми.

З метою доведення незаконної діяльності організованої групи спочатку було затримано одного з її учасників. Під час огляду у нього вилучено 80 тис. грн. Оперативні групи, створені з числа працівників податкової міліції ДПА в області, одночасно провели 6 обшуків, під час яких вилучили численні бухгалтерські документи, печатки та чекові книжки різних підприємств, офісну техніку, автомобілі.

Постановами Добровеличківського суду Кіровоградської області накладено арешти на 15 розрахункових рахунків у банківських установах Кіровограда, ще 5 - в Києві та Одесі.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.27 ч.3, ст.28 ч.2, ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

