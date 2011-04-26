У центрі Одеси зіткнулися п’ять автомобілів

Одеса. 26 квітня. УНІАН. У центрі Одеси сталося зіткнення п’яти автомобілів, внаслідок чого шестеро осіб були госпіталізовані з травмами різного ступеня.

Як повідомили УНІАН у ДАІ, за попередньою оцінкою, ДТП сталася через недотримання Правил дорожнього руху 19-річним водієм автомобіля Lexus IS300, який проігнорував вимогу дорожнього знака ”Дай дорогу” і допустив зіткнення з автомобілями ЗАЗ-TF699Р і ВАЗ-21072.

Внаслідок удару ВАЗ-21072 відкинуло на автомобіль ВАЗ-21150, а той, у свою чергу, врізався у Mercedes S550, що зупинився позаду.

Окрім водія Lexus IS300 постраждали водій і двоє пасажирів автомобіля ЗАЗ-TF699Р, а також власник ВАЗ-2105.

Через аварію рух на перехресті на декілька годин було припинено.