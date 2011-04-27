На Донеччині порушено справу проти співробітника СІЗО

Донецьк. 27 квітня. УНІАН. Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу щодо співробітника СІЗО за фактом умисного завдання тілесних ушкоджень ув`язненому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, галузевим відділом прокуратури у слідчому ізоляторі Донецька проводилася чергова перевірка, під час якої було встановлено, що один з ув`язнених одержав травми різного ступеня тяжкості.

Дослідча перевірка показала, що застосування сили щодо ув`язненого було проявлене з боку старшого сержанта внутрішньої служби. Під час ранкового обходу сержант завдав постраждалому удару, після чого той звернувся по медичну допомогу.

За фактом перевищення службових повноважень працівником слідчого ізолятора прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.