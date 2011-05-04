На хабарі затримали декана Одеської морської академії

Одеса. 4 травня. УНІАН. За хабарництво затримано декана заочного факультету Одеської національної морської академії.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами відділу ДСБЕЗ УМВС України на Одеській залізниці прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно декана заочного факультету Одеської національної морської академії.

Він вимагав та отримав 9,2 тис. грн. хабара від старости однієї з навчальних груп за успішну здачу студентами іспиту.

Додатково задокументовано отримання правопорушником хабарів на загальну суму 70 тис. гривень.

Ведеться слідство.