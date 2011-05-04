На Донеччині дідусь по-звірячому убив дитя

Донецька область. 4 травня. УНІАН. Правоохоронці Маріуполя розкрили вбивство однорічної дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, за підозрою вбивства було затримано двоюрідного дідуся, який викинув тіло дівчинки у відро в гаражі. Тіло дівчинки було замордовано настільки, що впізнати її було неможливо. Про те, що в дитяче відділення бабуся принесла закривавлений труп дитини, медики негайно повідомили у міліцію.

«Вже через кілька годин у правоохоронців з'явився підозрюваний в цьому жорстокому злочині, який був затриманий і доставлений до райвідділу. Коли міліціонери прибули за місцем проживання негідника, він міцно спав після бурхливого застілля і не відразу зрозумів, що відбувається. Тільки через добу він протверезів, прийшов в себе і став давати свідчення. 50-річний житель Іллічівського району в молодості займався боксом, проте спортивна кар'єра не склалася. Неодноразово судимий фігурант жив на випадкові заробітки і зловживав спиртним» - зазначив начальник Іллічівського РВ Олег Моргун.

У той страшний день затриманий випивав зі своїм племінником. Останній мешкав в одному будинку з матір'ю, сестрою, її чоловіком та двома дітьми. Сестра з чоловіком пішли на роботу, а за онуками залишилася доглядати бабуся. Жінка зібралася піти з дітьми у магазин, але брат із сином запевнили її, що доглянуть за молодшенькою (3 місяці тому їй виповнився рік). Між застіллями дідусь кілька разів укладав чадо спати, а коли вона в черговий раз прокинулась, вирішив нагодувати її салатом. Несподівано дівчинка поперхнулася їжею, що обурило няня, і той ударив її по спині. Колишній боксер не розрахував із силами, через що однорічне дитя стало хрипіти. Це ще більше роздратувало п'яного чоловіка, він схопив дитину і виніс у гараж. Те, що там відбувалося страшно уявити: в хід пішли і сокира, і лопата. Викинувши бездиханне тіло дівчинки у відро, затримай відправився додому «відпочивати».

Тривогу забила бабуся, яка повернулась і знайшла закривавлену дитини. Жінка пішки добігла з нею до лікарні, але тоді вона ще не знала, що її рідний брат не залишив внучці шансів на життя. Лікарі констатували смерть.

Зараз затриманий всіляко намагається виправдати свій вчинок. Розповідає, що був п'яний, що бачив у дівчинці чортеня, а потім взагалі почав скаржитися на безпам'ятство.