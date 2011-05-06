Могильов привітав ветеранів з Днем Перемоги

Київ. 6 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов привітав ветеранів Великої Вітчизняної Війни з днем Перемоги. Про це УНІАН повідомили у ДГЗ МВС України.

«Від імені колегії Міністерства внутрішніх справ України та себе особисто від щирого серця вітаю Вас із великим святом Перемоги.

У цей славетний день ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя за рідну землю, за благополуччя і свободу прийдешніх поколінь, за мир і спокій на всій землі. Пам’ять про мужність і незламність нашого народу, про звитягу воїнів – визволителів рідної Батьківщини залишається в серці кожного українця. Велич народного подвигу і значення Великої Перемоги ніколи не підуть у забуття, а славні сторінки, вписані героями в історію Вітчизни, не припадуть архівним пилом.

Не зітруться у пам’яті й Ваші подвиги в іншій війні, яка тривала вже у мирний час: на фронтах боротьби зі злочинністю, за верховенство Закону. Героїзм, який Ви виявляли у будні, готовність до самопожертви заради спокою людей, знайшли вдячність у душах українців», – йдеться у привітання Могильова.

«У день 66-ї річниці Великої Перемоги низько вклоняємося Вам, дорогі наші ветерани! Від щирого серця зичимо міцного здоров’я, щастя, добра і усіляких гараздів! Довгих Вам років життя на радість усім нам», – зазначено в привітанні.