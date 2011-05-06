У Харкові заарештовано підполковника податкової міліції

Харків. 6 травня. УНІАН. У Харкові під час розслідування кримінальної справи про хабарництво під варту взято підполковника податкової міліції - першого заступника начальника державної податкової інспекції у Комінтернівському районі Харкова, начальника відділу податкової міліції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора області Олександра Кирилюка.

За його даними, досудовим слідством встановлено, що протягом липня 2010 року - січня 2011 року підполковник податкової міліції отримав від чотирьох громадян грошові кошти на загальну 29 тис. грн. як хабарі за непроведення оперативно-розшукових заходів з перевірки підприємницьких структур щодо ухилення їх від сплати податків шляхом оформлення господарських відносин з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності.

Кримінальну справу, розслідувану слідчим відділом прокуратури, 5 травня прокуратура області направила до суду.