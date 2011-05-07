Луцьк. 7 травня. УНІАН. На Рівненщині у пункті контролю «Сарни» затримано найбільшу партію контрабанди цигарок з України в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Луцького прикордонного загону, майже півмільйона пачок цигарок мали потрапити в Литву транзитом через Білорусь.

За попередньою оцінкою, вартість виявленої контрабанди становить близько 4 млн.грн.

Луцький прикордонний загін охороняє державний кордон України в межах двох областей - Волинської та Рівненської. На пункті контролю ”Сарни” здійснюється прикордонно-митне оформлення вантажних потягів.

Контрабанду за допомогою спеціальних щупів виявила прикордонно-митна оглядова група. Одна тисяча ящиків з сигаретами була захована у вагоні під вантажем паливних полетів із гранульованої соняшникової лузги.

В ящиках нарахували 499 930 пачок сигарет «REGAL» без марок акцизного збору, вироблених, згідно з маркуванням, у Великобританії. Чи є вони контрафактними визначать експерти.

Провести поглиблений огляд вагону з полетами з лузги соняшника прикордонників та митників спонукало те, що раніше у такий спосіб неодноразово намагалися незаконно перевезти через Білорусь до країн ЄС тютюнові вироби.

Зокрема, у 2009 році на цій ділянці виявили дві великі партії контрабанди - більше 61 тисячі пачок сигарет «Super King» та понад 142 тисячі пачок сигарет «L&M», одна з яких була захована у вантажівці, а інша – у вантажному вагоні з гранульованою тирсою.