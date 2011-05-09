У Львові затримано нападників на помічника нардепа

Львів. 9 травня. УНІАН. Правоохоронці Львова затримали осіб, яких підозрюють у нападі на помічника-консультанта одного з депутатів України. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

«9 травня приблизно о 9:25 до правоохоронців звернувся 60-річний львів’янин, помічник-консультант одного із народних депутатів України, який заявив, що на перехресті вулиць Пасічної-Таджицької до нього підійшли двоє невідомих, штовхнули його, зірвали Георгієвську стрічку та ювілейну медаль», – зазначено в повідомлені.

Правоохоронці уже затримали осіб, підозрюваних у нападі. Зараз вони перебувають у райвідділі.

По даному факту проводиться перевірка. Працівники міліції з’ясовують усі обставини справи.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові було побито голову обласної організації Антифашистського комітету, члена КПУ Олександра Калинюка.