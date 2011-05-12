На Вінниччині посадовці ТОВ незаконно отримали кредит

Вінниця. 12 травня. УНІАН. У Вінницькій області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовців товариства з обмеженою відповідальністю, які незаконно отримали 25 млн. грн. кредиту.

Про це повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС.

За повідомленням, посадовці товариства з обмеженою відповідальністю в 2007 році надали до відділення відкритого акціонерного товариства неправдиві відомості щодо наявності заставного майна й незаконно отримали кредит у сумі 25 мільйонів гривень.

Слідчим відділом райвідділу міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами).