Могильов каже, що «свободівці» приїхали у Львів з червоним прапором

Київ. 13 травня. УНІАН. 9 травня на залізничному вокзалі Львова були затримані п’ятеро членів ВО «Свобода», які мали при собі червоний прапор «Русского единства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години запитань до уряду заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«На залізничному вокзалі міста Львова були затримані п’ять осіб з посвідченнями «Свободи», у яких був червоний прапор «Русского единства», - сказав він.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що невідомо, з якою метою ці особи приїхали до Львова.

«Їх допитали. Вони виявилися ні до чого. Але, тим не менше, такий факт є», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові сталися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.