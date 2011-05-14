На Вінниччині СБУ викрила підпільний цех де «бодяжили» ковбасу

Вінниця. 14 травня. УНІАН. Співробітники СБУ припинили діяльність нелегального цеху з переробки м’яса, сумнівного походження.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ у Вінницькій області.

За повідомленням прес-центру, перевірка встановила, що підприємець з міста Бар, в порушення встановлених вимог, без будь-яких відповідних дозволів та сплати податків, з грудня 2010 року організував незаконну переробку імпортного м’яса невідомого походження і виготовлення з нього ковбасних виробів, які реалізовував через торгову мережу Барського району.

Щотижня підприємцем вироблялось і реалізовувалось близько однієї тони готової несертифікованої продукції, «чим створено загрозу здоров’ю та життю громадян, які її вживали».

Вилучену м’ясну продукцію вагою 300 кг передано на експертне дослідження.

Наразі встановлюються джерела надходження сировини та коло осіб причетних до протиправної діяльності.

