На Донеччині підприємець за 5 років «відмив» 8,9 млн. грн.

Донецьк. 17 травня. УНІАН. У Донецькій області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали приватного підприємця, який створив два фіктивні товариства з обмеженою відповідальністю. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції.

Підприємець з 2004 по 2011 роки через розрахункові рахунки фіктивних фірм незаконно здійснив ряд фінансових операцій на 8,9 млн. грн.

Слідче управління ГУМВС України в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» КК України.