Директора лікеро-горілчаного заводу судитимуть за «ліву» горілку

Київ. 20 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу щодо посадовця одного з лікеро-горілчаних заводів, який дав вказівку майстрам відповідних дільниць державного підприємства під виглядом напоїв категорії «Продукти харчові для спеціального дієтичного споживання» виготовити 26,7 тис. пляшок горілки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, 18 травня затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням заступника директора одного з лікеро-горілчаних заводів за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 Кримінального кодексу України.

Як зазначається у повідомленні, досудовим слідством, яке проведено головним слідчим управлінням Служби безпеки України, встановлено, що вказаний посадовець у серпні минулого року, використовуючи лінію для розливу лікеро-горілчаної продукції, дав вказівку майстрам відповідних дільниць державного підприємства під виглядом напоїв категорії «Продукти харчові для спеціального дієтичного споживання» виготовити 26,7 тис. пляшок горілки, тобто вчинив незаконне виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Щодо обвинуваченого посадовця застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

У ході досудового слідства контрафактна продукція та обладнання для її випуску вилучені.