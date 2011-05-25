Посадовці Тернопільської ОДА "нагріли руки" на ремонтах доріг

Тернопіль. 25 травня. УНІАН. Прокуратурою Тернополя порушено кримінальну справу відносно службових осіб Тернопільської ОДА та ТзОВ “Обласне виробниче об’єднання сільського комунального господарства Тернопільської області”, які завдали державі збитків на суму понад 426 тис. грн.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області прокуратурою міста Тернополя порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) відносно службових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації та товариства з обмеженою відповідальністю “Обласне виробниче об’єднання сільського комунального господарства Тернопільської області”.

Вони в минулому році завищили обсяги і вартість виконаних робіт з капітального ремонту доріг у селі Білоскірці Тернопільського району та з реконструкції очисних споруд у місті Кременці, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 426 тис. гривень.