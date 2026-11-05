150 мільярдів кубометрів під водою: союзник РФ відновлює видобуток на великому родовищі газу

В цьому році на родовище Deep Sea No. 1 сталася аварія.

Китайська компанія CNOOC Ltd планує відновити видобуток газу на глибоководному родовищі "Ліншуй 17-2" (також відомому як Deep Sea No. 1) у Південнокитайському морі в четвертому кварталі року, повідомляє Reuters з посиланням на представника компанії.

Родовище розташоване приблизно за 150 км на південь від Хайнаню – найпівденнішої провінції Китаю. Середня глибина моря в районі родовища становить 1500 метрів. Геологічні запаси природного газу перевищують 100–150 мільярдів кубічних метрів. Видобуток розпочався в червні 2021 року.

Це одне з найбільших газових родовищ CNOOC, яке забезпечує постачання газу до Південного Китаю та Гонконгу

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В цьому році на родовище сталася аварія. На об'єкті другої черги виникла пожежа, яка згодом спричинила вибух і призвела до зупинки його роботи. Інцидент змусив компанію CNOOC тимчасово зупинити роботу платформи. За даними Reuters, інцидент матиме незначний вплив на загальні обсяги видобутку.

Зазначимо, що родовище є першим глибоководним газовим родовищем CNOOC, яке повністю належить компанії та розробляється нею самостійно. Після завершення двох етапів освоєння його річна потужність видобутку природного газу становитиме 4,5 млрд кубометрів.

Газові родовища – останні новини

Турецька плавуча платформа для видобутку природного газу "Осман Газі" розпочала шлях до родовища Сакар’я в Чорному морі. Її введення в експлуатацію має стати важливим етапом у реалізації планів Туреччини щодо подвоєння обсягів власного газовидобутку. У 2027 році країна планує наростити добовий видобуток природного газу на родовищі Сакар’я до 20 млн кубометрів.

У липні стало відомо, що поблизу узбережжя Румунії в Чорному морі компанії OMV Petrom і Romgaz завершили встановлення морської видобувної платформи в межах проєкту Neptun Deep. За попередніми оцінками, родовище містить близько 100 млрд кубометрів природного газу.

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