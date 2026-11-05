Які iPhone найбільше подобаються власникам: у топі опинилися старі моделі

Ще у вересні iPhone 18 Pro Max лідирував із 99,02 % схвалення, але за місяць втратив 5,86 % і опустився на десяте місце.

Смартфони Apple, випущені у 2020 році, виявилися кращими за сучасні моделі за рівнем задоволеності власників. Зокрема, iPhone 12 mini та iPhone SE другого покоління отримали вищі оцінки, ніж iPhone Air, iPhone 16e і навіть найновіший iPhone 18 Pro Max.

Рейтинг базується на оцінках користувачів додатка AnTuTu BechMark. Він відображає не продуктивність смартфонів, а ступінь задоволеності власників.

Серед смартфонів найвищий результат показав iPhone 12 mini – 95,48% позитивних оцінок. Компактний корпус, 5,4-дюймовий OLED-екран Super Retina XDR і невелика вага – 133 г – як і раніше приваблюють користувачів. Сьогодні iPhone 12 mini сприймають як еталон флагманських можливостей у мініатюрному корпусі.

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Друге місце посів iPhone SE другого покоління з показником 94,77%. Цей телефон теж з'явився у 2020 році, але зумів випередити новинки Apple. Його особливостями залишаються компактний 4,7-дюймовий екран, класична кнопка Home з Touch ID та знайомий дизайн.

Для порівняння, iPhone 17 Air посів лише шосте місце з 93,95% позитивних оцінок. Ще нижче опинився iPhone 16e, який набрав 93,78%. А найновіший iPhone 18 Pro Max взагалі замкнув першу десятку з показником 93,16%.

Примітно, що ще у вересні iPhone 18 Pro Max очолював рейтинг із результатом 99,02%. За місяць його показник схвалення впав до 93,16%, через що флагман втратив одразу дев’ять позицій.

Абсолютним лідером серед пристроїв Apple у рейтингу AnTuTu став iPad Air 4 з результатом 96,97%. Завдяки потужному чіпсету A14 Bionic та підтримці сучасних версій iPadOS цей планшет навіть через 6 років після виходу залишається актуальним і потужним пристроєм.

Нагадаємо, цієї осені Apple представила лише три смартфони на своїй вересневій презентації. Компанія змінила звичний графік релізів, вирішивши повністю розділити флагманську та базову лінійки. Головним анонсом став перший складаний iPhone з гнучким екраном.

На початку 2027 року Apple представить базовий iPhone 18, продовження лінійки iPhone Air та iPhone 18e.

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