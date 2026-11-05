Нові OLED-телевізори преміум-класу почали вигорати вже після 600 годин тестів

Проблема проявилася у вигляді вигорання біжучого рядка новин.

Фахівці RTINGS виявили ознаки незворотного вигорання екранів флагманських OLED-телевізорів Samsung S95H та LG G6 вже після 600 годин роботи на максимальній яскравості. Навіть кілька циклів очищення пікселів не змогли повністю усунути залишкове зображення. У лабораторії зізналися, що не очікували побачити таку проблему настільки рано.

Проблема виявилася в ході дослідження Longevity 3.0, яке має допомогти оцінити, як за останні роки змінилися технології виробництва дисплеїв. У ньому беруть участь 12 телевізорів із різними технологіями екранів, включаючи сучасні розробки.

Телевізори практично безперервно транслюють американський канал CNN – дисплей залишається увімкненим по 21 годину на добу. Через це логотип каналу та інформаційні елементи постійно відображаються на одних і тих самих ділянках матриці. Більшість моделей працюють на максимальній яскравості в режимі SDR.

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Фахівці спробували усунути залишкове зображення за допомогою функції Pixel Cleaning, яка запускає цикл компенсації пікселів. Однак сліди на екрані залишилися. У RTINGS вважають, що пошкодження вже може бути незворотним.

У лабораторії припустили, що на результат могли вплинути висока яскравість Samsung S95H і LG G6, а також сильне нагрівання панелей під час випробувань. Обидва телевізори настільки гарячі, що співробітники буквально відчувають тепло, проходячи повз них.

RTINGS підкреслює, що отримані результати не дають підстав говорити про масові проблеми з довговічністю нових OLED-телевізорів. Випробування проводяться в умовах підвищеного навантаження, що не відповідають звичайному домашньому використанню. Під час звичайного перегляду різноманітного контенту ризик вигорання значно нижчий.

Дослідження розраховане приблизно на два роки, результати оновлюватимуться кожні два місяці.

Попередній експеримент RTINGS охоплював 100 телевізорів і тривав 3 роки. За цей час більшість пристроїв пропрацювали близько 18 тисяч годин. Дослідження допомогло виявити кілька закономірностей, наприклад, те, що OLED-панелі в більшості випадків служать довше, ніж їхні LED-LCD-конкуренти.

Результати показали, що LCD-телевізори з бічним LED-підсвічуванням найчастіше виходять з ладу. Основні причини – відмови LED-ламп і перегрів внутрішніх шарів, що призводить до розшарування та погіршення зображення. Моделі з прямим або зональним світлодіодним підсвічуванням (FALD/mini‑LED) показали себе краще, хоча загальна надійність LCD залишалася нижчою, ніж у OLED.

OLED-панелі завдяки індивідуальному підсвічуванню пікселів продемонстрували найвищу стабільність і найменшу кількість відмов. Ознаки вигорання пікселів у них спостерігалися лише в екстремальних умовах, і в реальних умовах експлуатації це не створює проблем.

Нове дослідження показало, що смарт-телевізори Samsung продовжують передавати дані навіть після вимкнення функції стеження. Технологія ACR вбудована в операційну систему телевізора, тому може розпізнавати контент практично з будь-якого джерела.

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