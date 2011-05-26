На Донеччині затримано наркокур’єра

Донецьк. 26 травня. УНІАН. У місті Єнакієве оперативники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міськуправління міліції затримали 33-річного чоловіка, який займався постачанням наркотиків своїм клієнтам. Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні міліції.

Як повідомила оперуповноважений СБНОН Олена Юшкевич, попередні судимості за хуліганство, крадіжку і зберігання наркотиків нічому чоловіка не навчили.

Проживав фігурант в приватному будинку одного з віддалених селищ Єнакієве, ніде не працював, весь свій час присвячував наркобізнесу. За місцем проживання виготовляв тільки первитин, а ось коноплі вирощував не на подвір'ї, а десь в малолюдних посадках або купував у знайомих.

Документування незаконної діяльності наркоділка завершилося його затриманням у той момент, коли він на своєму мотоциклі віз товар покупцям, які проживали в інших містах області. У його сумці було виявлено майже 3 кг марихуани висушеної і кілька шприців із первитином. Якщо п’ять грамів «трави» на «чорному» ринку коштує 100 гривень, то не складно підрахувати, що збувальник планував виручити майже 60 тисяч грн. Весь «кайф», в переносному і у прямому розумінні, оскільки чолов’яга був наркозалежним.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Своєї долі він чекає в ізоляторі тимчасового тримання.