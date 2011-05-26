На Донеччині ревнивий молодик зарізав суперника

Донецьк. 26 травня. УНІАН. У Донецькій області 24-річний молодик через ревнощі пошматував ножем свого 27-річного суперника. Міліція затримала зловмисника на залізничному вокзалі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Донецькій області.

Встановлено, що двоє чоловіків відбували покарання за вчинення злочинів, причому в різних місцях позбавлення волі. Зустріч відбулася в квартирі мешканки Горлівки, яка листувалася з обома чоловіками.

Як повідомив начальник Горлівського МУ полковник міліції Павло Панасюк, пізно вночі між чоловіками сталася сварка. 8 ударів в спину і шию опинилися для 27-річного чоловіка не сумісними з життям. Уже через чотири години після злочину співробітники міліції встановили дані злочинця і затримали його на залізничному вокзалі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 КК України.

Ведеться слідство.