У Сімферополі судитимуть двох податківців

Сімферополь. 27 травня. УНІАН. Прокуратура Сімферополя направила до суду кримінальну справу щодо двох працівників Державної податкової інспекції кримської столиці, звинувачуваних в отриманні хабарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, заступникові начальника відділу і старшому інспекторові ДПІ в місті Сімферополі пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Їм інкримінується два факти отримання хабара від підприємців.

Матеріали розслідування представлено на розгляд суду.

Як повідомляв УНІАН, податківців затримали 24 березня на місці злочину, при отриманні хабара в розмірі 10 тис. грн. за незастосування штрафних санкцій до підприємця. Також під час слідства встановлений факт отримання вказаними посадовцями 5 тис. грн. за непроведення перевірки діяльності підприємця.