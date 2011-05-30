Доцента Дніпродзержинського університету затримали з хабарем

Дніпропетровська область. 30 травня. УНІАН. Доцента Дніпродзержинського державного технічного університету затримали з хабарем. який він вимагав від студента за успішний захист бакалаврської роботи.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами відділу ДСБЕЗ Дніпродзержинського міськуправління ГУ МВС України в Дніпропетровській області, прокуратурою Баглійського району міста Дніпродзержинська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно доцента Дніпродзержинського державного технічного університету.

Він вимагав та отримав 3 тис. грн. хабара від студента згаданого університету за успішний захист бакалаврської роботи.