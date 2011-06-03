На Волині потонула 10-річна школярка
12:41, 03 червня 2011Кримінал
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Ще двох врятували
Луцьк. 3 червня. УНІАН. У Волинській області потонула десятирічна школярка, ще двох врятовано. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області.
За їх даними, трагедія сталася напередодні на ставку села Крухиничі Локачинського району.
Як з’ясувалося, після занять у пришкільному таборі дівчинка з двома подругами вирушила купатися. Невдовзі місцевий житель, який знаходився поблизу, почув крики про допомогу. Чоловік кинувся рятувати дітей. Одна з дівчаток вибралася на берег самотужки, ще одній чоловік допоміг дібратися до берега.
Третю дівчинку врятувати не вдалося, її тіло згодом буле знайдено на дні ставка.
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