У Херсонській області посадовця виконавчої служби взяли на хабарі

Херсонська область. 10 червня. УНІАН. У Херсонській області затримали «на гарячому», під час отримання хабара, посадовця Державної виконавчої служби Білозерського районного управління юстиції.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області прокуратурою Білозерського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника начальника відділу Державної виконавчої служби Білозерського районного управління юстиції Херсонської області.

Він вимагав та отримав 8 тис. грн. хабара від директора одного з приватних підприємств за припинення виконавчого провадження.

Посадовця затримано.