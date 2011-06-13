Чоловік через ревнощі зарізав коханця своєї дружини

Київ. 13 червня. УНІАН. У Богуславі, що на Київщині, 33-річний чоловік після відвертої розмови із близьким знайомим своєї дружини наніс йому ножові поранення несумісні з життям. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

41-річний потерпілий від отриманих травм помер до приїзду медиків. Ревнивця працівники міліції затримали у власній квартирі, чоловік в усьому зізнався.

Наразі всі речові докази вилучено, працівники міліції з’ясовують всі обставини трагедії, ведеться слідство.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу з ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), санкція якої передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.