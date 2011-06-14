Посадовця Запорізької ОДА упіймали на привласненні коштів

Київ. 14 червня. УНІАН. Колишнього посадовця Запорізької ОДА затримано за привласнення коштів виділених із державного бюджету на виготовлення та розміщення соціальної реклами.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області, слідчим управлінням обласного управління міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) відносно колишнього заступника начальника Управління внутрішньої політики і зв’язків з громадськістю Запорізької облдержадміністрації, директора одного з рекламних агенцій та приватного підприємця.

Вони впродовж 2008 року привласнили 155 тис. грн., виділених із державного бюджету на виготовлення та розміщення соціальної реклами (фактично не виготовлялася та не розміщувалася).

Фігурантів затримано.