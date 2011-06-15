Медзаклад 14 років використовував психотропні речовини без ліцензії

Кіровоград. 15 червня. УНІАН. Прокуратура Кіровоградської області в ході перевірок встановила, що один з обласних медичних закладів впродовж 1996-2010 років використовував психотропні речовини, не маючи відповідної ліцензії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Водночас за 14 років жодної перевірки даної установи з приводу дотримання законодавства про наркотичні засоби правоохоронними органами здійснено не було. Лише після втручанням прокуратури заклад отримав ліцензію Державного комітету України з питань контролю за наркотиками.

Через неналежне виконання службових обов’язків співробітниками УМВС в області до роботи з прекурсорами були допущені працівники без проходження профілактичного наркологічного огляду, отримання сертифікатів Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру та дозволу на роботу з такими речовинами.

Прокуратурою області на ім’я начальника УМВС України направлено подання з пропозицією в місячний термін усунути виявлені порушення.