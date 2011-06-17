На Херсонщині порушено кримінальну справу проти пілотів літака

Херсон. 17 червня. УНІАН. Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу проти пілотів літака, які без відповідних дозволів проводили хімічну обробку сільськогосподарських угідь.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області.

Так, було встановлено, що пілоти здійснювали авіаційно-хімічну обробку полів фермерського господарства «Руслан» у Великолепетиському районі на літаку Ан-2 за відсутності сертифікату льотної придатності повітряного судна та іншої дозвільної документації, необхідної для здійснення польотів.

Кримінальну справу стосовно пілотів порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).

Досудове слідство у справі триває.