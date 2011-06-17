У Харкові чоловік викинув з балкона свою співмешканку

Харків. 17 червня. УНІАН. У Харкові до 8 років ув’язнення засуджено 33-річного чоловіка, який викинув з балкона свою співмешканку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, трагедія сталася 5 січня ввечері після розпиття спиртних напоїв.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на грунті ревнощів 33-річний житель Харкова викинув з балкона квартири, що розташована на 8-му поверсі, свою співмешканку, 1981 року народження. Вона загинула.

Вироком Орджонікідзевського районного суду Харкова чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.