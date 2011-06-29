На Львівщині психічно хворий влаштував у селі криваву бійню

Львівська область. 29 червня. УНІАН. На Львівщині від рук психічно хворого сусіда загинув мешканець одного із сіл Турківського району.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції по телефону «102» поступила інформація про те, що в одному із сіл Турківського району 51-річний чоловік завдав ножове поранення 41-річному місцевому жителю від якого останній по дорозі в лікарню помер.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що 51-річний чоловік під час загострення психічного розладу кидався на селян і погрожував їм сокирою. 41-річний чоловік, який був сусідом психічно хворого, відібрав у того сокиру на що чолов’яга кинувся на сусіда і завдав йому проникаюче ножове поранення грудної клітки, яке стало смертельним.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.