На Львівщині психічно хворий влаштував у селі криваву бійню
Загинув сусід, який відібрав сокиру
Львівська область. 29 червня. УНІАН. На Львівщині від рук психічно хворого сусіда загинув мешканець одного із сіл Турківського району.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції по телефону «102» поступила інформація про те, що в одному із сіл Турківського району 51-річний чоловік завдав ножове поранення 41-річному місцевому жителю від якого останній по дорозі в лікарню помер.
Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що 51-річний чоловік під час загострення психічного розладу кидався на селян і погрожував їм сокирою. 41-річний чоловік, який був сусідом психічно хворого, відібрав у того сокиру на що чолов’яга кинувся на сусіда і завдав йому проникаюче ножове поранення грудної клітки, яке стало смертельним.
Порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.