Київ. 30 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ візьме участь у з’їзді керівників поліцій держав Європи.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на запрошення Європейського поліцейського офісу – Європолу розпочався робочий візит делегації МВС України до Королівства Нідерланди.

Українська сторона, візьме участь у роботі з’їзду керівників європейських правоохоронних органів. Учасники з’їзду обговорять стан співробітництва у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, у сферах боротьби з незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми, нелегальною міграцією, фінансовими злочинами і злочинами у сфері високих технологій, а також розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду.