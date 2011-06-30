У Криму посадовці незаконно розорали старовинний курган

Сімферополь. 30 червня. УНІАН. Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом розорення старовинного кургану в Бахчисарайському районі Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Під слідством за знищення пам`ятника археології опинилися посадові особи сільськогосподарського підприємства, які розорали курган під вирощування сільгоспкультур.

Їхні дії, збитки від яких оцінюються у 300 тисяч гривень, кваліфіковано як знищення об`єкта культурної спадщини і зловживання службовим становищем.

Проводиться слідство.