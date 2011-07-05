На хабарі попався міліціонер з Одещини

Одеса. 5 липня. УНІАН. Співробітниками УСБ України в Одеській області на «гарячому» затримали співробітника одного з підрозділів обласного управління міліції.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.

Правоохоронець вимагав і отримав хабара від мешканки Овідіопольського району за не притягнення її до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин, передбачений частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Міліціонер вимагав 7 тис. грн, які були виявлені і вилучені у нього при затримані. За даним фактом прокуратура Одеської області у відношенні затриманого порушила кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України – одержання хабара.

Міліціонера-хабарника звільнено з органів внутрішніх справ.